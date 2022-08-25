Суд определил меру пресечения Евгению Ройзману

Верх-исетский суд Екатеринбурга определил меру пресечения бывшему мэру города Евгению Ройзману, который обвиняется по уголовной статье 280.3, ст. 1 – повторная дискредитация вооруженных сил России.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», ходатайство следствия удовлетворено частично. Для запрета покидать дом, по мнению судьи, достаточных оснований нет. Ройзману запрещено посещать публичные мероприятия, общаться со свидетелями, кроме тех, с кем он живёт в одной квартире, пользоваться средствами связи, кроме связи со следователем и адвокатом и экстренных случаев, отправлять и получать почту только от следователя.

Напомним, вчера Ройзман был задержан у себя в квартире. Обыски прошли там, в фонде Ройзмана и музее невьянской иконы. Сам бывший мэр заявил, что дело заведено «из-за одной фразы».

Сегодня на суде зачитали показания неназванных свидетелей, которые услышали в одном из интервью Ройзмана в интернете трактовку СВО, отличную от официальной. По версии следствия, в этом есть признаки дискредитации ВС России.

Следствие ходатайствовало о запрете обвиняемому покидать пределы своей квартиры с 0:00 до 23:59, посещать публичные места и мероприятия и общаться с лицами, которые проходят по делу свидетелями. По просьбе следствия, запрет должен действовать до 29 сентября.

Во время судебного заседания следователь указал, что у Евгения Ройзмана есть загранпаспорт, значит, есть риск, что он может скрыться во время следствия. Ройзман возмутился и заявил, что во время обысков правоохранители забрали его паспорт. На что следователь ответил, что документ можно восстановить. Также сторона обвинения напомнила, что политик неоднократно принимал участие в несанкционированных митингах. «Есть основание полагать, что Ройзман продолжит заниматься противоправной деятельностью», – уточнил следователь. Адвокат заявил, что следствие фактически требует домашнего ареста, что нарушает права не только Ройзмана, но и его семьи. Сам Ройзман тоже выступил категорически против. Виновным он себя не признал.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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