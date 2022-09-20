Суд пояснил, куда не может ходить Ройзман

Суд Верх-Исетского района Екатеринбурга разъяснил, какие публичные места и мероприятия не может посещать общественник Евгений Ройзман.

С соответствующим вопросом в инстанцию обратилось ГУФСИН по Свердловской области. Напомним, Ройзман находится под мерой пресечения по уголовному делу о дискредитации ВС РФ до 29 сентября 2022 года. После вынесения решения суда у ФСИН возникли уточняющие вопросы – что такое публичные места и мероприятия, которые нельзя посещать общественнику. Аналогичного разъяснения попросила и сторона защиты.

Как сообщает ТАСС, Верх-Исетский районный суд пояснил, что в данном случае под публичными понимаются открытые, мирные, доступные каждому, проводимые в форме собраний митингов, демонстраций, шествия или пикетирования, либо различного сочетания этих форм акции, проводимые по инициативе граждан России, политических партий, других общественных или религиозных объединений, в том числе с использованием транспортных средств.

Напомним, что оперативные мероприятия в отношении Ройзмана начались рано утром 24 августа и были связаны с уголовным делом о дискредитации ВС РФ. Отпущен на свободу Ройзман был через сутки. Помимо посещения публичных мероприятий, до 29 сентября ему запрещено пользоваться интернетом.

Екатеринбург, Елена Васильева

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