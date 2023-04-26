Суд по делу Ройзмана* отложили на две недели

Суд по уголовному делу в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан физическим лицом – иноагентом) отложен до 10 мая.

Сегодня в суде выступили два представителя государственного обвинения. Ройзману* вменяют в вину то, что 1 июля 2022 года во время прямого эфира на своем YouTube-канале он пытался убедить своих подписчиков в негативном характере использования Вооруженных сил РФ за пределами территории России. По данным прокурора, запись просмотрели более 66 600 человек. Обвинение считает, что Ройзман* имел преступный замысел на дискредитацию ВС РФ.

Адвокат подсудимого Тимофей Гриднев отметил, что во время стрима, о котором идет речь, Ройзман* в прямом эфире отвечал на вопросы зрителей, а значит, преступного умысла заранее иметь не мог, так как не знал, о чем его спросят.

Как уже сообщал «Новый День», бывшего мэра обвиняют по статье 280.3 УК РФ «Повторная дискредитация Вооруженных сил России». Прежде его трижды признавали виновным по аналогичной статье КоАП, суд назначил ему три штрафа на общую сумму 150 тысяч рублей.

Напомним, Евгений Ройзман был задержан силовиками 24 августа, после чего ему было предъявлено обвинение. Суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Так, Евгению Ройзману* запрещено пользоваться интернетом и посещать общественные мероприятия.

* Внесен в реестр физических лиц – иностранных агентов

Екатеринбург, Елена Владимирова

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