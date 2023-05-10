Сегодня суд допросит свидетелей по уголовному делу Ройзмана*

Сегодня в 11:00 в Октябрьском районном суде Екатеринбурга возобновится заседание по уголовному делу бывшего мэра города Евгения Ройзмана (признан физическим лицом – иноагентом).

Ожидается, что сегодня суд заслушает свидетелей, вызванных сторонами.

Напомним, на первом заседании выступили два представителя государственного обвинения. Ройзману* вменяют в вину, что 1 июля 2022 года во время прямого эфира на своем YouTube-канале он пытался убедить подписчиков в негативном характере использования Вооруженных сил РФ за пределами территории России. По данным прокурора, запись просмотрели более 66 600 человек. По версии обвинения, Ройзман* имел преступный замысел на дискредитацию ВС РФ.

Адвокат подсудимого Тимофей Гриднев настаивает, что реплика о спецоперации была ответом подсудимого на вопрос зрителя в прямом эфире, а значит, преступного умысла у Ройзмана* не было.

Бывшего мэра обвиняют по статье 280.3 УК РФ «Повторная дискредитация Вооруженных сил России». Прежде его трижды признавали виновным по аналогичной статье КоАП, суд назначил ему три штрафа на общую сумму 150 тысяч рублей.

* Внесен в реестр физических лиц – иностранных агентов

Екатеринбург, Елена Владимирова

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