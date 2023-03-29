Ройзмана* будут судить в Екатеринбурге

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом) будут судить по делу о дискредитации ВС РФ в уральской столице, а не в Москве. Слушания будут проходить в Октябрьском суде, сообщил его адвокат Владислав Идамжапов.

Напомним, в отношении Ройзмана было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 280.3, ст. 1 «Повторная дискредитация вооруженных сил России». Прежде бывшего мэра трижды признавали виновным в нарушении административных статей о дискредитации ВС РФ, по ним суд назначил ему три штрафа на общую сумму 150 тысяч рублей.

Накануне прокуратура Центрального округа Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Ройзмана. Вскоре дело будет передано на рассмотрение в суд.

* признан физлицом-иноагентом

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»