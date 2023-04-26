В Октябрьском суде началось заседание по уголовному делу Евгения Ройзмана*

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга началось первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего главы города Евгения Ройзмана (признан физлицом-иноагентом).
Бывшего мэра обвиняют по статье УК РФ «Повторная дискредитация Вооруженных сил России». Прежде его трижды признавали виновным в нарушении административных статей о дискредитации ВС РФ, по ним суд назначил ему три штрафа на общую сумму 150 тысяч рублей.
Дело рассмотрит судья Николай Тараненко. Защитниками оппозиционного политика в суде выступят адвокаты Владислав Идамжапов и Тимофей Гриднев.
В суд уже приехали сам Ройзман* с адвокатом, журналисты, несколько горожан. Суд организует трансляцию заседания на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, Евгений Ройзман был задержан силовиками 24 августа, после чего ему было предъявлено обвинение. Суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Так, Евгению Ройзману* запрещено пользоваться интернетом и посещать общественные мероприятия.
В марте этого года бывший мэр отбыл 14 суток ареста в спецприемнике за «распространение символики экстремистской организации» (статья 20.3 КоАП РФ). Дело было возбуждено из-за публикации в соцсети «ВКонтакте» видеоролика с упоминанием ФБК** в группе «Евгений Ройзман». Экс-мэр в суде заявлял, что никогда не имел аккаунта в ВК.
*признан физлицом-иноагентом в РФ
** признан экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году
Екатеринбург, Елена Владимирова
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