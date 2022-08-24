После нескольких часов обысков Ройзмана увезли на допрос в ГСУ МВД

Евгения Ройзмана после обысков отвезли на допрос в ГСУ МВД Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следственные действия по месту жительства и работы бывшего мэра начались сегодня рано утром, когда он был задержан у себя в квартире. Сначала следователи несколько часов обыскивали квартиру Ройзмана, потом по внутридомовому переходу переместились в музей Невьянской иконы. Затем экс-мэра провели через двор и завели в подземный паркинг. По дороге он успел сказать журналистам, что его задержали за слова о ситуации на Украине. Из паркинга Ройзмана вывезли сразу на улицу, минуя двор, где ждали представители СМИ, и увезли.

Его адвокат Владислав Идамжапов заявил журналистам: «Следователи ничего не изъяли, кроме мобильного телефона, но это было ожидаемо. Сейчас его повезут в ГСУ МВД для дальнейших следственных действий. Его подозревают по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, наказание подразумевается до пяти лет. Мера пресечения в виде заключения под стражу, так как это преступление небольшой тяжести, крайне маловероятна. Но учитывая, что дело такое непростое, ничего исключать не могу».

Как уже сообщал «Новый День», на задержание Ройзмана отреагировал губернатор Евгений Куйвашев: «У меня с Евгением Ройзманом всегда были непростые отношения. Мы являлись и являемся политическими оппонентами. Но закон есть закон. И как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения. Надеюсь, он их получит. Не могу не сказать про музей Невьянской иконы, который он создал. Я рассчитываю, что музей удастся сохранить, и он будет работать».

Так же событие дня прокомментировал депутат заксобрания Свердловской области, экс-советник главы ГУ МВД России по региону Алексей Свалов предположил, почему бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали именно сейчас. «Видимо, «крыша Ройзмана» съехала с кабинета в [Москве], его предупредить не посчитали нужным, а мальчик продолжил «газовать». Как итог, вежливый стук в дверь».

Политолог Алексей Швайгерт предположил, что задержание Ройзмана будет способствовать обсуждению среди оппозиционно настроенных избирателей, так называемых «рассерженных горожан», и может дополнительно мотивировать их прийти на избирательные участки в день выборов. «В этом и есть объективный риск для избирательной кампании, учитывая, что Екатеринбург как областной центр является местом концентрации протестных избирателей. Раскачка темы с задержанием Ройзмана может послужить триггером, который повлияет на прогнозный сценарий выборов. Это точно не событие одного дня. Скорее всего, в ближайшие неделю-две мы увидим развернутый сериал с каскадами каких-то информповодов и заявлений. И все это дестабилизирует политическую обстановку в Свердловской области», – отмечает эксперт.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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