Эксперт рассказал о политических последствиях задержания Ройзмана

Ситуация вокруг задержания Евгения Ройзмана может оказать влияние на политическую ситуацию в Свердловской области. Об этом рассказал «Новому Дню» уральский политтехнолог Алексей Швайгерт. По его мнению, происходящие события интересны сразу с нескольких ракурсов.

«Обычно в ходе избирательных кампаний провластные кандидаты стараются формировать позитивную и прогрессивную повестку. И как-то принято, что в кампаниях такого уровня, как губернаторские, не должно возникать громких стрессовых событий, способных повлиять на мобилизацию протестного избирателя. Будь это бытовые истории вроде повышения тарифов или какие-то техногенные вещи. Все это ставится на контроль на высоком уровне, в том числе в администрации президента РФ.

Такое событие, как задержание Ройзмана, безусловно, будет способствовать обсуждению среди оппозиционно настроенных избирателей, так называемых «рассерженных горожан», и может дополнительно мотивировать их прийти на избирательные участки в день выборов. В этом и есть объективный риск для избирательной кампании, учитывая, что Екатеринбург как областной центр является местом концентрации протестных избирателей. Раскачка темы с задержанием Ройзмана может послужить триггером, который повлияет на прогнозный сценарий выборов. Это точно не событие одного дня. Скорее всего, в ближайшие неделю-две мы увидим развернутый сериал с каскадами каких-то информповодов и заявлений. И все это дестабилизирует политическую обстановку в Свердловской области», – отмечает эксперт.

Алексей Швайгерт предположил, что задержание оппозиционного политика накануне выборов произошло из-за несогласованности действий силовиков и политического блока. По его словам, такие инциденты уже были в других регионах. Например, силовики возбуждали уголовное дело в отношении статусного чиновника из окружения врио губернатора, и это напрямую влияло на восприятие фигуры провластного кандидата.

«На мой взгляд, ситуация с Ройзманом не требовала реагирования в моменте. И если цинично выражаться как политтехнологу, эта история могла получить свое развитие после 11 сентября. Сам Евгений Ройзман в соцсетях писал, что в отношении него могут случиться подобные события после выборов, то есть в конце сентября или начале октября. Почему это произошло все-таки сейчас? У меня только одна гипотеза – рассинхронизация действий силового и политического блоков. Когда силовые структуры живут в парадигме, что надо задерживать и возбуждать уголовные дела, а политический блок не может убедить их не делать подобных шагов на излете предвыборной кампании. Если бы я был конспирологом, то я бы увидел здесь некую интригу, и даже подножку, медвежью услугу Евгению Куйвашеву. Потому что очевидно, тема с задержанием Ройзмана работает против него», – считает Швайгерт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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