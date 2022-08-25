Следствие требует запретить Евгению Ройзману покидать свою квартиру

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга решается вопрос о мере пресечения Евгению Ройзману. Следствие ходатайствует о запрете обвиняемому покидать пределы своей квартиры с 0:00 до 23:59, посещать публичные места и мероприятия и общаться с лицами, которые проходят по делу свидетелями. По просьбе следствия, запрет должен действовать до 29 сентября.

Во время судебного заседания следователь указал, что у Евгения Ройзмана есть загранпаспорт, значит, есть риск, что он может скрыться во время следствия. Ройзман возмутился и заявил, что во время обысков правоохранители забрали его паспорт. На что следователь ответил, что документ можно восстановить. Также сторона обвинения напомнила, что политик неоднократно принимал участие в несанкционированных митингах. «Есть основание полагать, что Ройзман продолжит заниматься противоправной деятельностью», – уточнил следователь. Как стало известно из материалов суда, Евгений Ройзман не подписал протокол обысков, а также отказался давать любые показания.

Адвокат Владислав Идамжапов просил отклонить требования следствия. Он заявил, что запрет на выход из дома с 00:00 до 23:59 фактически является домашним арестом, а это более строгая мера пресечения, для которой у следствия нет оснований. Кроме того, у Ройзмана двое малолетних детей, которых нужно возить в школу и из школы. Таким образом, следствие нарушает права не только подсудимого, но и его семьи.

Судья удалилась в комнату совещаний. Оглашение решения состоится в 19:00.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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