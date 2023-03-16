Евгения Ройзмана* везут в полицию. Ему грозит арест

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* (признан физическим лицом – иноагентом) задержали и везут в полицию для составления протокола об административном правонарушении.

Как рассказал «Новому Дню» адвокат Владислав Идамжапов, скорее всего, речь идет о репосте в социальной сети «ВКонтакте». «Мы хотим сразу заявить, что Евгений Вадимович этой социальной сетью никогда не пользовался», – заявил адвокат.

Нарушение какой именно статьи КоАП вменяется Ройзману*, станет ясно после составления про токола. Однако адвокат сообщил, что «статья арестная» и уже сегодня состоится суд.

Напомним, Ройзману* уже предъявлено обвинение по статье УК РФ 280.3, ст. 1 «Повторная дискредитация вооруженных сил России». 24 августа 2022 года к экс-мэру нагрянули силовики, а после нескольких часов обысков его увезли на допрос в ГСУ МВД. 25 августа решался вопрос о мере пресечения. Ройзману запретили бывать на публичных мероприятиях, пользоваться интернетом, давать интервью, общаться со свидетелями.

Недавно стало известно, что следствие по уголовному делу окончено, в скором времени должен начаться процесс.

* признан физическим лицом – иноагентом

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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