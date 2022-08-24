Ройзмана в Москву этапировать не будут

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана не будут доставлять в Москву для проведения следственных действий, – сообщил адвокат задержанного.



Адвокат Евгения Ройзмана Владислав Идамжапов вечером в среду, 24 августа, сообщил: «Меру пресечения Ройзману изберут в Екатеринбурге. В Москву для проведения следственных действий его доставлять не будут».

Напомним, ранее сегодня, появилась информация, что задержанного Евгения Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий.

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила: «Подозреваемый задержан в г. Екатеринбурге и будет доставлен в г. Москву для проведения следственных действий. Расследование продолжается».

Против бывшего мэра Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 – о дискредитации ВС РФ, ему может грозить три года лишения свободы.

Ройзмана задержали утром 24 августа, его квартиру в Екатеринбурге обыскали. Обыски также прошли в открытом политиком на основе частной коллекции Музее невьянской иконы и офисе благотворительного фонда Ройзмана. Силовики изъяли компьютерную технику. Ройзмана задержали на 48 часов.





Екатеринбург, Иван Бабурин

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