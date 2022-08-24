Ройзман крикнул из окна, за что его задержали. Ему грозит этапирование в Москву

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман нашел способ сообщить СМИ, за что его задержали.

Ройзман на несколько секунд высунулся из окна своей квартиры и крикнул собравшимся внизу журналистам: «Статья 280, часть 3, дело в Москве», – сообщает портал е1.ru. Вероятно, в ближайшее время экс-мэра направят в столицу.

Статья 280.3 УК РФ – это «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях».

Напомним, сегодня рано утром бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали. К нему домой пришли силовики. По данным СМИ, в отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении Российской армии. Как уже сообщал «Новый День», Ройзман уже трижды был оштрафован по новой статье КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ». Сейчас обыски проходят дома у Ройзмана и в его музее Невьянской иконы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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