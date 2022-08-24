В квартире Ройзмана и его музее Невьянской иконы проходят обыски

После задержания экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана силовики проводят обыски не только в его квартире, но и в принадлежащем ему музее Невьянской иконы.

Эту информацию «Новому Дню» подтвердила помощница бывшего мэра Лейла Гусейнова. По ее данным, в Фонде Ройзмана тоже пройдут следственные действия, когда туда подъедут сотрудники.

Напомним, сегодня рано утром бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали. К нему домой пришли силовики. По данным СМИ, в отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении российской армии. Пресс-секретарь ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых обещал проверить эту информацию на соответствие действительности.

Как уже сообщал «Новый День», Ройзман уже трижды был оштрафован по новой статье КоАП – «Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ». 29 марта Октябрьский суд Екатеринбурга рассмотрел сразу два административных протокола в отношении Ройзмана. И по первому (за запись в твиттере, где суд усмотрел дискредитацию ВС РФ), и по второму, где речь шла о рассуждениях Ройзмана о спецоперации ВС РФ на Украине, бывшему мэру назначили штрафы в размере 50 тысяч рублей. Суд по третьему аналогичному эпизоду состоялся 7 апреля с тем же результатом. Оспорить результаты в облсуде Ройзман не смог.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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