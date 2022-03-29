Экс-главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман наказан по новой статье КоАП – «Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ».

Как сообщили «Новому Дню» в Октябрьском районном суде Екатеринбурга, на Ройзмана уже составлены три административных протокола. Заседания по двум из них были назначены на сегодня, третий эпизод рассмотрят в том же суде 7 апреля. Добавим, что судья по всем трем эпизодам – Жанна Стекольникова (в прошлом году она дважды выписывала Ройзману штрафы за участие в несанкционированных акциях протеста).

По первому протоколу (за запись в твиттере, где суд усмотрел дискредитацию ВС РФ), Ройзману уже назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Сейчас обсуждается второй – речь идет о рассуждениях в видеоролике о спецоперации ВС РФ на Украине.

Напомним, ранее на Евгения Ройзмана написали жалобу в Следственный комитет России. Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев обратился к главе СКР Александру Бастрыкину. Все дело в некой фотографии, которая распространяется в Сети – на снимке видно, что Ройзман лайкнул пост в твиттере, в котором призывается «уничтожать врагов батальона «Азов».

Как уже сообщал «Новый День», в начале марта депутаты Госдумы приняли закон о поправках в КоАП. В законе прописана ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил. Штраф за это составит: от 30 тысяч до 50 тысяч рублей – для граждан, от 100 тысяч до 200 тысяч рублей – для должностных лиц, от 300 тысяч до 500 тысяч рублей – для юридических лиц.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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