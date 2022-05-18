Адвокат Ройзмана не смогла оспорить назначение ему штрафа за дискредитацию ВС РФ

Свердловский облсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Юлии Федотовой, адвоката экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Постановление о привлечении его к административной ответственности в виде штрафа за дискредитацию Вооруженных сил РФ оставлено в силе.

«Свердловский областной суд, изучив доводы защитника, изложенные в жалобе, и заслушав мнения сторон, оставил постановление судьи Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменения, жалобу защитника – без удовлетворения», – сообщили в пресс-службе облсуда.

Как уже сообщал «Новый День», 29 марта Октябрьский суд Екатеринбурга рассмотрел сразу два административных протокола в отношении Ройзмана. И по первому (за запись в твиттере, где суд усмотрел дискредитацию ВС РФ), и по второму, где речь шла о рассуждениях Ройзмана о спецоперации ВС РФ на Украине, бывшему мэру назначили штрафы в размере 50 тысяч рублей. Суд по третьему аналогичному эпизоду состоялся 7 апреля с тем же результатом. Таким образом, с учетом двух судебных постановлений от 29 марта Ройзман должен государству уже 150 тысяч рублей. Но он сразу заявил, что намерен оспаривать все три решения. «И на Страшном суде не откажусь от своих слов», – написал Ройзман в соцсети за несколько часов до третьего суда.

Добавим, рассмотрение апелляции по второму административному делу назначено на 26 мая, по третьему – еще не назначено.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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