Бывшего депутата второй раз оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Бывший депутат гордумы Екатеринбурга и заксобрания Свердловской области Нафик Фамиев второй раз оштрафован по новой статье 20.3.3 КоАП за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

«Вынесено постановление, наложен административный штраф в размере 35 тысяч рублей», – сообщила «Новому Дню» помощник председателя Чкаловского райсуда Александра Тимофеева.

Напомним, ранее в отношении Нафика Фамиева было составлено три административных протокола за критические посты в соцсетях о ситуации на Украине. Постановление суда по первому делу вынесли 5 мая, оно было таким же, как сегодняшнее, – штраф 35 тысяч рублей. Заседание по рассмотрению третьего протокола назначено на 8 июня. Добавим, сейчас Фамиев – пенсионер, его депутатские полномочия истекли в 2016 году.

Как уже сообщал «Новый День», бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман уже трижды привлекался к административной ответственности по той же статье. По трем постановлениям суда он должен государству уже 150 тысяч рублей. Первое постановление уже рассмотрели в апелляционной инстанции, но облсуд оставил его в силе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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