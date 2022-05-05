Экс-депутат заксо оштрафован за дискредитацию ВС РФ. Впереди – еще два суда

Нафик Фамиев, бывший депутат гордумы Екатеринбурга и свердловского заксобрания, решением Чкаловского районного суда оштрафован на 35 тысяч рублей по новой статье 20.3.3 КоАП за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

В разговоре с «Новым Днем» Фамиев не стал уточнять, за какой именно пост в соцсетях его оштрафовали, но заявил, что попытается оспорить решение в вышестоящей инстанции.

Напомним, ранее в отношении Нафика Фамиева было составлено три административных протокола за критические посты в соцсетях о ситуации на Украине. Решение по первому вынесли сегодня, по второму заседание назначено на 20 мая, по третьему – еще не назначено.Добавим, сейчас Фамиев – пенсионер, его депутатские полномочия истекли в 2016 году.

Как уже сообщал «Новый День», ранее по статье 20.3.3 КоАП был оштрафован бывший глава Екатеринбурга Евгений Розйман. По решению суда политик должен выплатить государству 150 тысяч рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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