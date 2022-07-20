Бывший депутат не смог оспорить решение суда о штрафе за дискредитацию ВС РФ

Свердловский областной суд оставил без изменения постановление Чкаловского районного суда в отношении бывшего депутата Екатеринбургской гордумы и заксобрания Нафика Фамиева. Об этом сообщили в пресс-службе апелляционной инстанции.

Как уже сообщал «Новый День», в начале мая Нафик Фамиев был оштрафован на 35 тысяч рублей по новой статье 20.3.3 КоАП за дискредитацию Вооруженных сил РФ. В разговоре с «Новым Днем» Фамиев не стал уточнять, за какой именно пост в соцсетях его оштрафовали, но заявил, что попытается оспорить решение в вышестоящей инстанции.

Всего в отношении Нафика Фамиева было составлено три административных протокола за критические посты в соцсетях о ситуации на Украине. По каждому из них он получил штраф в 35 тысяч рублей. Добавим, сейчас Фамиев – пенсионер, его депутатские полномочия истекли в 2016 году.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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