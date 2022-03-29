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Вторник, 29 марта 2022, 16:24 мск

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Ройзмана оштрафовали на 50 тысяч рублей второй раз за день

В Октябрьском районном суде рассмотрели второй административный протокол в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана по новой статье КоАП – «Дискредитация Вооруженных сил РФ». На этот раз речь шла о видеоролике в соцсети. Наказание оказалось таким же, как и в первом случае – 50 тысяч рублей штрафа.

Напомним, по новой статье на Евгения Ройзмана уже составлены три административных протокола. Заседания по двум из них состоялись сегодня, третий эпизод рассмотрят в том же суде 7 апреля. Добавим, что судья по всем трем эпизодам – Жанна Стекольникова (в прошлом году она дважды выписывала Ройзману штрафы за участие в несанкционированных акциях протеста).

Сам Ройзман себя виновным не считает.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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