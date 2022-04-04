На свердловчан стали составлять протоколы за дискредитацию ВС РФ

На жителей Свердловской области уже составлено несколько протоколов за дискредитацию Вооруженных сил России. Самым громким стал случай с бывшим мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом, которому присудили два штрафа по 50 тысяч. Административные наказания по новой статье КоАП РФ назначают и непубличным персонам.

Так, в Качканаре на 29-летнего местного жителя составили сразу два таких протокола – по ст. 20.3.3. В пресс-службе городского суда «Новому Дню» сообщили, что рассматривать их будут сегодня и завтра. 4 апреля слушание пройдёт в 14:00, судья Закирова, 5 апреля – в 09:00, судья Козлова. Наказание по этой статье – штраф до 50 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит уже уголовная ответственность.

Екатеринбург, Елена Сычева

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