Экс-депутат заксо получил штраф за репост фразы Ройзмана

Бывший депутат заксобрания Свердловской области и Екатеринбургской гордумы Нафик Фамиев получил третий штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Поводом стала публикация в его телеграм-канале – Фамиев репостнул сообщение канала «Зеркало News», в котором сообщалось о суде над Ройзманом за дискредитацию Вооруженных сил РФ и приводилась цитата. Бывший парламентарий должен заплатить 35 тысяч рублей.

По словам защитника Фамиева Юлии Федотовой, этот протокол уже рассматривали, но судья его вернул обратно полицейским, потому что из протокола было ничего по правонарушению не понятно. «Они ничего в протоколе не поменяли, но дело передали другому судье», – добавила Федотова.

Для Фамиева это уже третий штраф по одной и той же статье. В первых двух случаях его так же обязали выплатить по 35 тысяч. Решения обжалуют, документы поданы в Свердловский облсуд.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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