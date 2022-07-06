Облсуд не стал отменять штраф Евгению Ройзману за дискредитацию ВС РФ

Свердловский облсуд оставил в силе решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга – речь идет о решении от 11 апреля, когда Евгения а признали виновным в дискредитации ВС РФ.

Бывший мэр Екатеринбурга заплатит 50 тысяч рублей. Поводом стала публикация в телеграм-канале, куда Ройзман скопировал свой же пост из «Твиттера». Позднее за репост этой картинки штраф получил экс-депутат заксобрания Свердловской области Нафик Фамиев. Его оштрафовали на 35 тысяч рублей.

Екатеринбург, Марина Иванова

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