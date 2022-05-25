Ройзман оштрафован на 85 тысяч за мелкое хулиганство и неуважение к власти

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сегодня привлечен к административной ответственности по ст.20.1 ч.3 КоАП РФ. Речь идет о «мелком хулиганстве» через интернет-посты, выражающие в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации.

В Октябрьском райсуде «Новому Дню» сообщили, что Ройзману назначен штраф в размере 85 тысяч рублей.

Ранее он в своем твиттере с использованием нецензурной лексики прокомментировал заявление главы МИДа Сергея Лаврова о том, что «Операция на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире».

Как уже писал «Новый День», 29 марта Октябрьский суд Екатеринбурга рассмотрел сразу два административных протокола в отношении Ройзмана. И по первому (за запись в твиттере, где суд усмотрел дискредитацию ВС РФ), и по второму, где речь шла о рассуждениях Ройзмана о спецоперации ВС РФ на Украине, бывшему мэру назначили штрафы в размере 50 тысяч рублей. Суд по третьему аналогичному эпизоду состоялся 7 апреля с тем же результатом. Таким образом, с учетом двух судебных постановлений от 29 марта Ройзман был должен государству уже 150 тысяч рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»