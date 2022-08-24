Ройзман сказал, за что задержан: «Фактически за одну фразу» (ВИДЕО)

Силовики и понятые покинули квартиру Евгения Ройзмана, передает «Новый День». Сам бывший мэр в сопровождении представителей власти отправился в музей «Невьянская икона». Сейчас там тоже будет проходить обыск.

Задержание Ройзмана

Ройзман, закрывая двери своей квартиры, успел пообщаться с журналистами. «Ничего не скажу. Мы про свою страну все знаем – ничего нового. Уголовное дело возбуждено по статье 280.3 часть 1. Фактически за одну фразу – да я везде ее говорю», – объяснил он.

Напомним, к Ройзману домой пришли сегодня рано утром, несколько часов к нему не пускали адвоката. В квартире политика провели обыски, а сейчас оперативные мероприятия будут проходить в музее и Фонде Ройзмана.

Екатеринбург, Елена Сычева

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