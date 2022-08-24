Ройзману грозит до трех лет, – юрист

Евгению Ройзману грозит лишение свободы на срок до трех лет, если уголовное дело по статье 280.3 УК РФ дойдет до суда. Как рассказала юрист Юлия Федотова, в деяниях Ройзмана нет состава, который подходит под вторую часть этой статьи (предусматривающую наказание до пяти лет), поэтому максимальный срок, который грозит экс-мэру, – три года лишения свободы.

Ройзману грозит до трех лет

Ранее Ройзман сообщил журналистам, что обвинение построено на одной фразе про Украину. Обыск был проведен в его квартире, теперь проходит в музее «Невьянская икона».

Екатеринбург, Елена Сычева

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