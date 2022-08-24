Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан

Сегодня рано утром бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали в рамках уголовного дела за дискредитацию российской армии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах региона. «К нему домой пришли силовики. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении российской армии», – сказал собеседник агентства. Пресс-секретарь ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых обещал проверить эту информацию на соответствие действительности.

Как уже сообщал «Новый День», Ройзман уже трижды был оштрафован по новой статье КоАП – «Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ». 29 марта Октябрьский суд Екатеринбурга рассмотрел сразу два административных протокола в отношении Ройзмана. И по первому (за запись в твиттере, где суд усмотрел дискредитацию ВС РФ), и по второму, где речь шла о рассуждениях Ройзмана о спецоперации ВС РФ на Украине, бывшему мэру назначили штрафы в размере 50 тысяч рублей. Суд по третьему аналогичному эпизоду состоялся 7 апреля с тем же результатом. Оспорить результаты в облсуде Ройзман не смог.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»