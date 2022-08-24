Куйвашев высказался о задержании Ройзмана (ВИДЕО)

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прокомментировал задержание Евгения Ройзмана. «У меня с Евгением Ройзманом всегда были непростые отношения. Мы являлись и являемся политическими оппонентами. Но закон есть закон. И как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения. Надеюсь, он их получит. Не могу не сказать про музей Невьянской иконы, который он создал. Я рассчитываю, что музей удастся сохранить, и он будет работать».

Куйвашев о задержании Ройзмана

Евгения Ройзмана задержали сегодня утром. По его словам, против него возбуждено уголовное дело по статье 280.3 часть 1. В квартире политика, а также в музее Невьянской иконы и Фонде Ройзмана сейчас идут оперативные мероприятия.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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