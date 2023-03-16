Ройзману* назначили 14 суток ареста

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал бывшего мэра Евгения Ройзмана* виновным в распространении символики экстремисткой организации (статья 20.3 КоАП РФ). Ему назначено наказание в виде 14 суток ареста.

Как следует из протокола, видеозапись с упоминанием ФБК** была размещена в группе «Евгений Ройзман» в социальной сети «Вконтакте» 24 февраля 2022 года. Сам Ройзман* рассказал в суде, что не зарегистрирован в этой социальной сети и «никогда в жизни не заходил туда». Также политик заявил, что полиция заведомо знала, что ролик разместил не он.

Напомним, силовики пришли домой к Ройзману* сегодня утром и забрали его для составления протокола. В данный момент политик находится под следствием по статье 280.3 УК РФ «Повторная дискредитация вооруженных сил России». Согласно решению суда от 25 августа 2022 года Ройзману* запрещено посещать публичные мероприятия, пользоваться интернетом, общаться со свидетелями.

*признан иноагентом в РФ

** признан экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева

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