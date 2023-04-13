Назначена дата суда над Евгением Ройзманом*

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил дату первого заседания по уголовному делу Евгения Ройзмана*, который обвиняется в повторной дискредитации ВС РФ. Дело бывшего мэра Екатеринбурга рассмотрит судья Николай Тараненко. Защитниками оппозиционного политика в суде выступят адвокаты Владислав Идамжапов и Тимофей Гриднев.

Напомним, Евгений Ройзман был задержан силовиками 24 августа. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 280.3 УК РФ. Ранее политик уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию российской армии и был оштрафован на 150 тысяч рублей. Суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Так, Евгению Ройзману* запрещено пользоваться интернетом и посещать общественные мероприятия.

В марте этого года бывший мэр отбыл 14 суток ареста в спецприемнике за «распространение символики экстремистской организации» (статья 20.3 КоАП РФ). Дело было возбуждено из-за публикации в соцсети «В контакте» видеоролика с упоминанием ФБК** в группе «Евгений Ройзман». Экс-мэр в суде заявлял, что никогда не имел аккаунта в ВК.

*признан физлицом-иноагентом в РФ

** признан экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»