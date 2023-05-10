Оставшихся свидетелей по делу Ройзмана* допросят через неделю

Завершилось второе заседание по уголовному делу экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан физическим лицом – иноагентом). Процесс будет продолжен 18 мая – сегодня допросить всех свидетелей не удалось.

Сегодня суд допросил несколько человек. Со стороны обвинения выступил сотрудник Гортранса и ветеран Афганистана Олег Лобов. Он рассказал, что ссылку на стрим Евгения Ройзмана* от 1 июля 2022 года ему переслали знакомые. У свидетеля сложилось впечатление, что бывший мэр Екатеринбурга выступает «против России» и «против Вооруженных сил».

Также в суд вызвали нескольких сотрудников и волонтеров фонда Ройзмана. Их расспрашивали главным образом о том, где, как и когда был записан эфир, в котором прозвучали фразы, расцененные обвинением как дискредитация Вооруженных сил РФ. Большинство свидетелей затруднились ответить, в каком именно помещении проводилась съемка, а также кто мог находиться в этот момент рядом. При этом волонтер фонда Станислав Власов рассказал, что у Ройзмана* были сложности с использованием компьютера, так как он «принадлежит немного к другому поколению».

Допросили и гражданскую жену Евгения Ройзмана* Юлию Крутееву. Она заявила, что подробностей о его YouTube-канале не знает.

Еще два свидетеля сегодня на заседание не явились, их планируется вызвать 18 мая.

Напомним, бывшего мэра обвиняют по статье 280.3 УК РФ «Повторная дискредитация Вооруженных сил России». Прежде его трижды признавали виновным по аналогичной статье КоАП, суд назначил ему три штрафа на общую сумму 150 тысяч рублей.

На первом заседании выступили два представителя государственного обвинения. Ройзману* вменяют в вину, что 1 июля 2022 года во время прямого эфира на своем YouTube-канале он пытался убедить подписчиков в негативном характере использования Вооруженных сил РФ за пределами территории России. По версии обвинения, Ройзман* имел преступный замысел на дискредитацию ВС РФ.

Адвокат подсудимого Тимофей Гриднев настаивает, что реплика о спецоперации была ответом подсудимого на вопрос зрителя в прямом эфире, а значит, преступного умысла у Ройзмана* не было.

* Внесен в реестр физических лиц – иностранных агентов

Екатеринбург, Елена Владимирова

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