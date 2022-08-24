Задержанного Евгения Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий. «Подозреваемый задержан в г. Екатеринбурге и будет доставлен в г. Москву для проведения следственных действий. Расследование продолжается», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

Против бывшего мэра Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 – о дискредитации ВС РФ.

Сам Ройзман ранее сообщил журналистам, что обвинение построено на одной фразе про Украину. По мнению юриста Юлии Федотовой, максимальное наказание, которое грозит экс-мэру, три года лишения свободы.

Сегодня с утра силовики провели обыски в квартире политика, а также в музее «Невьянская икона» и Фонде Ройзмана.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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