Кому выгодно дело Ройзмана. Версии политологов

Сегодня в Екатеринбурге определят меру пресечения политику Евгению Ройзману, который обвиняется в публичной дискредитации ВС РФ. Опрошенные «Новым Днем» политологи не верят, что экс-мэру грозит серьезное наказание. Но высказывают разные версии о том, кто мог стать инициатором громкого дела.

«На самом деле мы не знаем, где было возбуждено уголовное дело в отношении Евгения Ройзмана. Обычно это делается по месту жительства, и скорее всего так оно и есть. Я думаю, когда Ройзман кричал, что дело возбуждено в Москве, он намекал, что есть какой-то политический заказ. Кому может быть выгодна эта история? Евгений Вадимович осознанно шел к возбуждению уголовного дела. Его уже несколько раз штрафовали. Российское законодательство он знает. Можно по-разному оценивать, справедливые законы или нет, но есть соответствующая статья в УК РФ, и есть правоприменительная практика. Например, уголовное дело против Ильи Яшина, которого хорошо знает Евгений Ройзман. Что касается мягкой санкции, не исключаю, что это связано с избирательной кампанией. Конечно, рейтинги Ройзмана сейчас не те, что были на пике, но у него есть фанаты, и возбуждать их в последние две недели перед губернаторскими выборами было бы контрпродуктивно», – прокомментировал политтехнолог Евгений Минченко.

Стоит отметить, что накануне пресс-служба ГУ МВД Москвы сообщила о «задержании мужчины в Екатеринбурге» по аналогичной статье, как у Ройзмана. Кроме того, в Верх-Исетский районный суд поступило ходатайство именно от московского следователя. Политолог Сергей Мошкин считает важной деталью смену места суда над Ройзманом. «Моя версия – команда о возбуждении уголовного дела была дана из Москвы, но потом решили не этапировать задержанного, а огласить меру пресечения в Екатеринбурге. Отсюда происходят разные версии. Если бы Ройзмана отвезли в Москву, то это напрямую означало бы, что вопрос о судьбе неугодного политика решен. Суд в Екатеринбурге дает некоторую надежду на смягчение санкции. Но может случиться и худший сценарий. Надо понимать, что сегодня в нашей стране политика давно подмяла под себя право, и судебные решения будут политически мотивированы. А значит, вариантов развития этой истории может быть очень много», – рассуждает эксперт. Мошкин также заметил, что суд над Ройзманом в Екатеринбурге не играет на руку свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву, так как это в любом случае провоцирует протестную активность в регионе накануне выборов. Но и считать Куйвашева инициатором послаблений для Ройзмана не стоит. «Если инициатива о возбуждении дела была из Москвы, то губернатор для них никто. Можно рассматривать вариант, что администрация президента вмешалась, но вряд ли с подачи Куйвашева», – отмечает собеседник агентства.

Политолог Константин Калачев уверен, что дело Ройзмана ограничится домашним арестом: «Властям не нужен Ройзман-мученик. Уголовное дело – это мера профилактики, назидание всем остальным, что можно заткнуть любого. Не думаю, что Ройзману грозит девять лет тюрьмы, или что-то в этом духе. Полагаю, что дело возбуждено для острастки, но скорее всего будет спущено на тормозах. Ройзман – политик неформатный. Он, безусловно, харизматик, занимает последовательную антивоенную позицию, но его взгляды значительно отличаются от Яшина или Навального. К либералам Ройзмана точно отнести нельзя». По мнению политолога, дело Ройзмана вряд ли связано с выборами губернатора региона. Хотя не исключено, что кто-то и хотел насолить лично Куйвашеву. «Есть же схватки бульдогов под ковром. И вероятно, это связано даже не с Куйвашевым, а с его покровителями-лоббистами в федеральном центре. Но есть и такой вариант, что инициаторы дела пытались перебить информационную повестку. Вчера были две заметные даты – полгода СВО и день независимости Украины. Я не сторонник теорий заговоров, но задержание Ройзмана вполне могло быть одним из способов отвлечь внимание и переключить повестку», – предположил Константин Калачев.

Добавим, что во время обысков журналисты задавали вопрос Евгению Ройзману, видит ли он значение в том, что его задержали 24 августа. На что политик ответил: «Нет, это все фигня». Силовики пришли по месту жительства Евгения Ройзмана вчера в 6 часов утра. Квартиру политика обыскали, также обыски прошли в частном музее невьянской иконы и офисе благотворительного фонда Ройзмана. Правоохранители изъяли документы и компьютерную технику. В отношении бывшего мэра Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3. УК РФ, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Задержание Ройзмана и обыски

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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