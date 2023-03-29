В судах находится 9 уголовных дел по дискредитации ВС

В Свердловской области пока нет вступивших в силу приговоров по уголовным делам о дискредитации ВС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на заседании заксо начальник регионального ГУ МВД, генерал-лейтенант полиции Александр Мешков. Он сообщил, что сейчас на рассмотрении в судах находятся девять таких уголовных дел. «То, что по бывшему мэру, находится в Москве», – уточнил он.

Административных протоколов за дискредитацию ВС составлено 147. По ним виновные должны выплатить штрафов почти на 4,4 млн рублей. Чаще всего такие правонарушения совершаются в интернете, и полиция тщательно отслеживают ситуацию. «Мониторим круглые сутки. Видим, что есть влияние извне», – заявил Мешков.

Напомним, накануне прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом) по факту дискредитации ВС РФ. Экс-главе города грозит три года колонии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»