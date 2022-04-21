Художницу Алису Горшенину не будут судить на этой неделе: протокол за дискредитацию ВС РФ составлен с ошибками

Ленинский суд Нижнего Тагила на этой неделе не будет рассматривать административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении художницы Алисы Горшениной. Протокол по новой статье 20.3.3 КоАП был составлен некорректно.

«Протокол был составлен с процессуальными ошибками, его вернули на доработку. Когда ошибки будут устранены, рассмотрением дела займется Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Дата рассмотрения будет назначена после исправления протокола», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, в Нижнем Тагиле в отношении известной художницы Алисы Горшениной составили протокол по статье 20.3.3 КоАП за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Девушка, одетая в черную одежду, вышла на одиночный пикет с белой розой в руке и надписями на лентах, которые выражали несогласие с происходящим на Украине. Траурную акцию «Женщины в черном» инициировало феминистское движение. Она проходит в разных городах России. Алиса Горшенина, работы которой выставлялись в том числе в Третьяковской галерее, с начала спецоперации на Украине активно выражала свое несогласие с происходящим.

Екатеринбург, Нижний Тагил, Ольга Тарасова

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