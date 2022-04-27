Тагильскую художницу Алису Горшенину не будут судить за дискредитацию ВС РФ: материалы не поступили в суд

В Ленинский районный суд Нижнего Тагила так и не поступил исправленный протокол за дискредитацию ВС РФ в отношении художницы Алисы Горшениной. Хотя сроки, которые суд давал на исправление документов, уже вышли. По всей видимости, судить девушку не будут.

«20 апреля Ленинский районный суд Нижнего Тагила вернул протокол по статье 20.3.3 КоАП в отношении Алисы Горшениной на доработку, поскольку он был составлен с ошибками. На это давалось трое суток. Но до сих пор исправленные материалы не поступили в суд. Рассмотрения дела не будет», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, в середине апреля в Нижнем Тагиле в отношении известной художницы Алисы Горшениной составили протокол по статье 20.3.3 КоАП за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Девушка, одетая в черную одежду, вышла на одиночный пикет с белой розой в руке и надписями на лентах, которые выражали несогласие с происходящим на Украине. Траурную акцию «Женщины в черном» инициировало феминистское движение. Она проходит в разных городах России. Алиса Горшенина, работы которой выставлялись в том числе в Третьяковской галерее, с начала спецоперации на Украине активно выражала свое несогласие с происходящим.

Однако Ленинский районный суд вернул протокол инспектору, поскольку документ был составлен с процессуальными нарушениями.

Екатеринбург, Нижний Тагил, Ольга Тарасова

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