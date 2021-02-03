Главпочтамт Екатеринбурга может стать одной из площадок Уральской биеннале в 2021 году

Одной из площадок Уральской биеннале современного искусства, которая пройдет осенью 2021 года, может стать екатеринбургский Главпочтамт Екатеринбурга. В конструктивистском здании 1930-х годов на проспекте Ленина планируют разместить выставку.

Как сообщили в пресс-службе «Почты России», сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве между ПР и Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. В будущем в зданиях почты по всей стране планируют проводить выставки, семинары и круглые столы. А пилотным проектом станет участие в Уральской биеннале современного искусства. Главпочтамт в Екатеринбурге станет одной из площадок, где разместят экспозицию современные художники.

«Главпочтамты – это часто исторические здания, большие, с широкими холлами. Эти пространства иногда сами по себе произведения искусства. К примеру, почтамт в Екатеринбурге, где состоится первая выставка в рамках нашего сотрудничества с ГМИИ, – это яркий образец конструктивизма 30-х годов», – отметил генеральный директор «Почты России» Максим Акимов.

Какая именно выставка разместится в стенах Главпочтамта Екатеринбурга, пока не сообщается.

Напомним, Уральская биеннале современного искусства состоится осенью 2021 года. Главная площадка еще не выбрана, как не названы и точные даты проведения мероприятий. Тема биеннале обозначена измененной цитатой из Экклезиаста: «Время обнимать, и время уклоняться от объятий». Комиссар биеннале Алиса Прудникова рассказала, что тема задумывалась еще до пандемии коронавируса. После предыдущей биеннале, посвященной бессмертию, организаторы хотели «уйти от макрокосма к микрокосму, максимально личному, переживанию границ тела, его возможностей».

В январе завершился прием заявок от художников, которые хотят представить свои работы на Уральской биеннале. Всего поступило 655 заявок со всего мира: из Нью-Йорка, Лондона, Вены, Тель-Авива, а также из многих российских городов. Следующим этапом станет портфолио-ревю, из-за пандемии отбор может пройти в онлайн-формате.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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