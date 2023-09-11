Официально: Уральской биеннале в привычном формате в этом году не будет

Организаторы Уральской биеннале современного искусства официально сообщили, что в этом году формат мероприятия будет серьезно изменен. Выставка должна была стартовать в Екатеринбурге осенью. Вместо этого запустят «исследовательскую платформу по программированию следующего выпуска».

О том, что Уральской биеннале в этом году не будет, «Новый День» сообщал ранее. Но официально организаторы информацию не подтверждали, обещая сообщить о новых форматах дополнительно. Сегодня стало известно, что вместо биеннале-2023 эксперты и художники будут осмыслять прошедшие и планировать будущую.

«Вместо привычного формата в 2023 году Уральская индустриальная биеннале современного искусства запускает исследовательскую платформу по программированию следующего выпуска, – сообщили в пресс-службе биеннале. – Первый блок проекта – презентация архивов с 1-й по 6-ю биеннале для исследователей и широкой аудитории. Второй блок состоит из тематических дискуссий с экспертами на темы, поднимаемые проектом с 2010 года: преимущества и ограничения биеннального формата, особенности индустриальных арт-резиденций, эффекты художественных проектов для территории и другие. Публичным итогом проекта станет сайт с архивными и аналитическими материалами, который будет запущен осенью этого года».

Программа арт-резиденций (когда художники выезжали работать в разные индустриальные локации) тоже перезапустилась в исследовательском режиме. В тех городах, где ранее уже были созданы арт-объекты биеннале, проходят лаборатории. А 16 сентября в поселке Сокол Челябинской области, где располагаются тотальная инсталляция Павла Отдельнова «Звенящий след» и скульптура Бехзада Нури «Памятник неизвестному гражданину», пройдет премьера аудиоспектакля, посвященного поселку Сокол – судьбе этого места, людям, которые здесь жили и работали, и истории советского атомного проекта.

Уральская биеннале современного искусства проводится в Екатеринбурге (а в последние годы – и в соседних регионах) с 2010 года. Периодичность – раз в два года. В 2021 году тема биеннале переосмысляла последствия ковида и тотальной удаленки: «Время обнимать, и время уклоняться от объятий». В этом году, еще до СВО, планировали связать биеннале с событиями Универсиады, которую впоследствии отменили. Но в итоге проект решили «поставить на паузу». При этом никто (по крайней мере, пока) не говорит о том, что биеннале на Урале вообще проводить не будут. Организаторы надеются, что в будущем проект будет перезапущен.

«Биеннале за 13 лет сформировала вокруг себя большое профессиональное сообщество. Мы ценим гибкость биеннальной рамки и запускаем формат, который позволит проявить объединяющие нас ценности и вместе спрограммировать будущее проекта», – отметила комиссар Уральской индустриальной биеннале Алиса Прудникова

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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