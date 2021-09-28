На биеннале можно будет написать письма, которые отправят адресатам через 100 лет

В рамках биеннале на Главпочтамте любой желающий сможет написать письмо, которое отправят по адресу только через 100 лет. До этого оно будет храниться в архиве почты.

В эту субботу, 2 октября, в Екатеринбурге откроются все четыре основные площадки Уральской биеннале современного искусства: кинотеатр «Салют», Главпочтамт, цирк и цех оптико-механического завода. Пресс-тур по экспозициям состоится 30 сентября, но уже сегодня организаторы рассказали, что можно будет увидеть на одной из площадок – на Главпочтамте.

Кураторами основного проекта стали художники из разных стран: Чала Илэке, Ассаф Киммель и Аднан Йылдыз, которые в своих работах опирались на роман Евгения Замятина «Мы». И поэтому Главпочтамт становится I-330 – одним из ключевых персонажей романа. Все, с чем столкнутся посетители почты, будет посвящено возможности свободы и идее революции, в которые верит I-330.

Первый экспонат разместят прямо на фасаде памятника конструктивизма – здесь появится вывеска в виде телеграммы: «Во все завтра зпт которые мы предпочитаем не верить тчк». А в зале обслуживания физических лиц художник Эгемен Демерчи создаст зону «Что есть будущее, как не отрезок настоящего». Здесь посетители смогут написать письма в будущее. После завершения биеннале послания отправятся на хранение в архив, а адресатам их отправят только спустя 100 лет.

В другом зале разместится работа курдской художницы Мехтап Байду, о которой «Новый День» писал ранее. Для создания экспозиции женщины из разных стран мира прислали автору камни, в которые мысленно вложили свои желания. Замысел работы уходит корнями в детство Мехтап. Курдские женщины шли к истоку реки или к скале и вдали от людских глаз прикладывали мелкий камень к большому в ожидании, что они слипнутся. Они каждый раз отправлялись в небольшое путешествие в надежде, что благодаря этому ритуалу их мечты исполнятся. Художница считывает в распространенности этого обряда невозможность женщинам быть выслушанными и неспособность общества воплотить их мечты. На Главпочтамте камни разместят на специальных витринах. Кроме того, Мехтап покажет перформанс, связанный с этим ритуалом.

И, наконец, на центральной лестнице почтамта появится работа художника из Гватемалы Альфредо Сейбала по мотивам романа Замятина «Мы». «Поднимаясь по лестнице, зритель увидит в лестничном колодце рулон бумаги длиной в четыре этажа, на который нанесены рисунки, составляющие визуальный эпос, посвященный истории вымышленной вселенной и цивилизации от ее возникновения до краха. На самом верху, в конце каскада рисунков, как главный объект работы появляется странная голова майянского математика или бога, которая извергает из себя в бесконечность потоки и водопады числовых символов времени и материи», – говорится о проекте на сайте биеннале.

Напомним, Уральская биеннале современного искусства пройдет в Екатеринбурге со 2 октября по 5 декабря. Темой проекта стала измененная цитата из Екклесиаста «Время обнимать и уклоняться от объятий».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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