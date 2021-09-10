Курдская художница собирает для биеннале камни с желаниями: их можно отправить по почте или принести лично

Турецкая художница Мехтап Байду примет от жителей Екатеринбурга и других городов России в дар любые камни. Они станут частью перфоманса и инсталляции основной программы Уральской биеннале – «Камень желаний». Проект связан с очень красивой и личной историей Мехтап из ее детства.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Уральской биеннале современного искусства, камень может быть абсолютно любой: любого химического состава и размера. При отправке важно «вложить» в свой камень сокровенную мечту. Каждый из принесенных людьми даров Мехтап Байду задействует в своей инсталляции и перфомансе «Камень желаний».

«Турецкая художница делает проект «Камень желаний» специально для биеннале. Замысел работы уходит корнями в детство Мехтап. Курдские женщины уходили к истоку реки или к скале и вдали от людских глаз прикладывали мелкий камень к большому в ожидании, что они слипнутся. Они каждый раз отправлялись в небольшое путешествие в надежде, что благодаря этому ритуалу их мечты исполнятся. Художница считывает в распространенности этого обряда невозможность женщинам быть выслушанными и неспособность общества воплотить их мечты», – рассказали в пресс-службе.

PR-директор биеннале Анастасия Деткова уточнила, что абсолютно все камни, которые к 1 октября дойдут до адресата, будут использованы в работе Мехтап.

«Для художницы это очень личная история. И она трепетно относится к своей работе, поэтому никакого отбора камней не будет. Абсолютно все камни с желаниями войдут в проект», – пояснила Анастасия Деткова.

Передать артефакты можно несколькими путями. Жители Екатеринбурга могут принести их на площадку биеннале в Главпочтамт (Ленина, 39) в зал для юридических лиц по пятницам (17-го и 24-го сентября и 1-го октября) с 8:00 до 19:45. Ради соблюдения мер безопасности посылку нужно упаковывать в присутствии оператора. Если вы живете в другом городе, то посылку с камнем можно отправить по почте. Посылку следует оформить следующим образом: до востребования, кому – Mehtap Baydu. Адрес: 620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 39.

«Мы просим вас проверить время на доставку – художница принимает камни до 1-го октября включительно», – отметили в пресс-службе.

Когда начнется основная программа биеннале, можно будет прийти и найти свой камень в числе прочих экспонатов. Проект будет работать в Главпочтамте со 2 октября по 5 декабря.

Напомним, Уральская биеннале современного искусства пройдет в Екатеринбурге и городах Урала. Темой проекта стала измененная цитата из Екклесиаста «Время обнимать и уклоняться от объятий». Площадками биеннале стали цех автоматизированного механообрабатывающего производства Уральского оптико-механического завода, Екатеринбургский государственный цирк, бывший кинотеатр «Салют», Главпочтамт. Кстати, в «Салюте» публичная программа начнет работать уже с 16 сентября: будут лекции, мастер-классы, спектакли.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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