Кинотеатр «Салют» и легендарный «Линч» откроются на следующей неделе, но не для кино и вечеринок

С 16 сентября в Екатеринбурге откроет двери кинотеатр «Салют» и находящийся в нем ночной клуб «Линч». Оба пространства были закрыты с зимы 2020 года и пустовали. Сейчас легендарное здание на Толмачева, 12 примет участников биеннале. До старта основной программы в бывшем кинотеатре будут проходить лекции, перфомансы и лаборатории.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Уральской биеннале современного искусства, основная программа начнется 2 октября. Тогда откроют двери все четыре площадки, выбранные для экспозиций этого года: Цирк, Главпочтамт, цех Уральского оптико-механического завода и пространства «Салюта». Сейчас везде идут подготовительные строительные работы. К монтажу выставок художники приступят в 20-х числах сентября. Но в «Салют» можно будет попасть уже на следующей неделе. С 16 числа в здании бывшего кинотеатра начнется публичная программа биеннале. Она будет состоять в основном из встреч с гостями и художниками, а также творческих лабораторий.

Непосредственно 16 сентября пройдет лекция «Обниматься без рук. Опыт жизни с бионическими протезами», которую прочитает Константин Дебликов – популяризатор современного протезирования, пользователь бионических протезов рук с 2014 года. В тот же день гостям покажут перфоманс Jung76 художницы Флоранс Юнг, которая предлагает всем подумать что сегодня скрывается за фразой «как твои дела?». Какие социальные ритуалы дают рецепт, чтобы дела «шли хорошо»? На эти темы Флоранс будет рассуждать с екатеринбуржцами – участниками перфоманса стали горожане, которые увидели специальные таинственные объявления на улицах города. И подобных перфомансов в рамках программы «Исполняя социальные ритуалы» будет несколько.

«Публичная программа будет проходить только в здании «Салюта». Остальные площадки до 2 октября будут закрытыми для зрителей. В ближайшее время мы подробнее расскажем обо всех мероприятиях биеннале», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе.

Кроме публичной программы, уже стартовали арт-индустриальные маршруты, которые будут интересны не только любителям современного искусства, но и поклонникам заброшенных и действующих производств. Почти каждые выходные из Екатеринбурга отправляется очередная группа. «Маршруты будут действовать до середины октября. Они запускаются постепенно, связаны с открытием проектов в том или ином городе. В этих маршрутах обычно участвуют и люди, не связанные с искусством, и гости, которые приезжают на биеннале со всей России. Там очень широкая повестка и, соответственно, широкая аудитория. Мы, в том числе, возим по заброшенным заводам, которые стали музеями, а также посещаем действующие производства, смотрим сам процесс», – рассказала региональный пиар-директор Уральской биеннале современного искусства Анастасия Деткова.

Ближайшие поездки состоятся 18 сентября. Можно отправиться на один день в Полевской. В музейном комплексе «Северская домна» участники маршрута узнают, как плавили чугун в середине XIX века, а на Северском трубном заводе – как льют металл сегодня. Кроме того, художники биеннале представят свою монументальную композицию на фасаде исследовательского центра завода. А еще 18 сентября стартует двухдневный маршрут в Сатку и Кыштым. Для гостей организуют посещение карьеров Саткинского комбината «Магнезит», одной из старейших в России ГЭС «Пороги» и единственной сохранившейся дворцовой постройки Южного Урала. За поездку можно будет посмотреть 4 художественных проекта, созданных в рамках биеннале.

Напомним, тема биеннале обозначена измененной цитатой из Экклезиаста: «Время обнимать и время уклоняться от объятий». Выставка объединит работы более 300 художников современного искусства из 52 стран.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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