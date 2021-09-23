«Поначалу я стеснялся сам себя» – звезда «Тик-тока» о жизни с протезами (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге в рамках VI Уральской индустриальной биеннале современного искусства с лекцией выступил Константин Дебликов, известный в сети как Киборг. В мае прошлого года он завел аккаунт в Tik Tok, где рассказывает о жизни с протезами. За год с небольшим на него подписалось 180 тысяч человек, видео набирают миллионы просмотров. «Новый День» поговорил с Константином о том, как работают современные протезы и как ему видится будущее этой сферы.

Константин Дебликов о жизни с протезами обеих рук

Лишился конечностей молодой человек в 2014 году из-за несчастного случая: в руках у него взорвалась пиротехника. Помогли друзья и коллеги, собрали деньги на протезы. Причем накопили не на простые, а на бионические.

Гильза. Фото: instagram bionic_russia

Работает приспособление следующим образом: в культеприемной гильзе протеза находятся два электрода, которые плотно прижаты к мышцам предплечья. «Когда я напрягаю мышцу с внутренней стороны предплечья, кисть совершает хват. Когда я напрягаю мышцу с внешней стороны предплечья, кисть раскрывается. Кисть многофункциональная, она может делать 14 различных хватов: кулак, щепотка и другие», – объясняет Константин.

Фото: instagram bionic_russia

Левая рука проще, она умеет делать только один хват, ее цена – чуть больше миллиона рублей. Навороченная правая стоит примерно 2,5 миллиона. Принцип управления у них один и тот же: от мышц.

«Каждая новая куртка, каждый новый замок вызывают проблемы. Но никаких уж прям совсем невыполнимых действий нет, кроме, разве что, игры на гитаре», – рассказал «Новому Дню» Константин. Он пояснил, что для игры на музыкальном инструменте, занятий в спортивном зале нужны специальные протезы.

Фото: instagram bionic_russia

«Поначалу я стеснялся сам себя, не хотел, чтобы на меня смотрели. Мне сложно было признать, что я отличаюсь от других людей. Теперь к повышенному вниманию привык», – рассказывает Киборг. Сейчас он помогает людям, лишившимся конечностей, получить протезы за счет государства.

Пока бионическая рука значительно уступает человеческой: «Я вынужден напрягать мышцы, а когда мы делаем своими руками обычными, мы об этом не задумываемся, потому что это нервный способ управления».

Принцип, по которому работает рука Константина, изобрели еще 60 лет назад в СССР. За это время он принципиально не изменился. Константин говорит, что сейчас ведутся разработки нового протеза. В мозг вживляют электрод, при помощи которого можно управлять внешним устройством. Обезьяна при помощи этого электрода уже, например, играет в пинг-понг.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

Екатеринбург. Другие новости 23.09.21

Местным думам добавили новых людей и справедливости: итоги муниципальных выборов на Среднем Урале (ИНФОГРАФИКА). / 23 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Сегодня – день осеннего равноденствия. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»