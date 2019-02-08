«Кинотеатр опечатан, возобновлять показы не планируется»: в Екатеринбурге закрыли «Колизей»

Муниципальный кинотеатр «Колизей» в Екатеринбурге закрылся. Об этом сообщил Станислав Словиковский, который накануне оставил пост заместителя директора ЕМУП «Кинотеатр «Салют» (под управлением предприятия находился и «Колизей»).

«Ровно год назад я занялся кинотеатром «Колизей». Было принято решение показывать только авторское кино и только на языке оригинала с субтитрами. Весь год мы держались этого правила. Мы провели более десятка кинофестивалей, несколько встреч с режиссерами, а также пару выставок. В стенах «Колизея» прошли несколько концертов и целое театральное представление от «Театра кукол» специально на Хеллоуин. На сегодняшний день кинотеатр опечатан новым руководством. Насколько мне известно, возобновлять кинопоказы не планируется, ‒ написал в своем фейсбуке Словиковский. – На сегодняшний день, все с кем я работал в кинотеатре – покинули свои посты. Пора и мне».

Ранее свой пост оставил директор МУП Сергей Федяков.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.02.19

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