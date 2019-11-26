В мэрии передумали прекращать кинопоказы в «Салюте»

В администрации Екатеринбурга передумали отказываться от кинопоказов в «Салюте». Но, вероятно, крутить фильмы в одном из старейших кинотеатров города будут только для детей и подростков.

«В настоящее время позиция администрации скорректировалась. Полностью закрыть кинопоказы в «Салюте» – такого варианта уже не предлагается. Чиновники готовы оставить залы для немассовой демонстрации фильмов для детей и юношества, внедрить образовательные программы кинематографической направленности, разместить здесь киношколы, а также создать киномузейное пространство», – рассказал о перспективах «Салюта» на своей странице в фейсбуке депутат екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев. Судьба кинотеатра будет решаться завтра в ЕГД.

Как сообщается в информационной справке, которую опубликовал Вихарев, «Салют» все-таки намерены передать городскому Дворцу детского творчества. Но помимо немассовых фильмов для детей управление культуры предлагает три направленности работы кинотеатра: разместить киномузейную экспозицию на базе коллекции «Салюта» и киностудии, а также устраивать международные выставки; разместить киношколу; разместить небольшие студии для съемки фильмов и проведения мастер-классов.

Напомним, ранее в мэрии решили, что «Салют» проработает до 2020 года, после чего будет закрыт, а здание перейдет городскому Дворцу детского творчества. Так придется поступить из-за тяжелой финансовой ситуации – в 2018 году убыток составил 10 млн рублей, и по итогам 9 месяцев этого года «Салют» работает в минус.

«Есть у меня вопросы и к деятельности Сергея Федякова, который руководил ЕМУПом с 2006 по 2018 годы. Как кинотеатр, получивший более чем 18 млн руб. прибыли в 2016 году, оказался глубоко убыточным в 2018-м? Особенно интересно узнать эту информацию после выступления в СМИ его заместителя Станислава Славиковского, заявившего, что кинотеатр за 13 лет их совместного правления ни года не работал в убыток», – отметил Вихарев и пообещал поговорить с и.о. директора кинотеатра «Салют» Евгением Вагнером и курирующими кинотеатр чиновниками.

Екатеринбург, служба информации

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