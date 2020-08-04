В семи больницах Екатеринбурга возобновили оказание плановой медпомощи

В Екатеринбурге начинают возобновлять оказание плановой медицинской помощи, правда, пока речь идет только о крупных госпиталях и стационарах. В планах – возвращать к работе детские стационары в области.

«В штатный режим работы переведены отделения семи медицинских организаций, работающих на территории Екатеринбурга: нейрохирургического корпуса ГКБ № 40, НИИ ОММ, 354-го окружного военного клинического госпиталя, ЦГКБ № 1, областной детской клинической больницы, отделения реабилитации ЦГБ № 3, отделения областной наркологической больницы», – сообщили сегодня в региональном оперштабе.

Постепенно планируется возвращать к плановой работе и больницы в городах области. В первую очередь речь идет о детских инфекционных стационарах в Каменске-Уральском, Первоуральске и Нижнем Тагиле.

Напомним, ранее замгубернатора области Павел Креков говорил, что возобновление плановой помощи станет возможным, когда возрастет количество свободных коек, ранее занятых больными коронавирусом. По данным на 4 августа в инфекционных госпиталях Свердловской области свободно более 40% коек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 04.08.20

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