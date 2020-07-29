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Среда, 29 июля 2020, 15:33 мск

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Свердловские власти готовятся сокращать число ковидных коек в больницах

Свердловский оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что власти намерены сократить число коек для лечения больных с Covid-19 в больницах региона.

«Рост числа выздоровлений позволяет выводить из режима инфекционных госпиталей крупные клиники региона. За последние семь дней на Среднем Урале фиксируется существенное превышение – более чем на 1 тысячу – числа выздоровлений над количеством новых случаев Covid-19. Так, за период с 23 по 29 июля в регионе выявлено 1683 новых случая заболевания. При этом уральские врачи вылечили от новой коронавирусной инфекции 2714 свердловчан», – сообщили в оперативном штабе региона.

Отметим, что первые три больницы, которые вернутся к основному профилю, это областная детская клиническая больница № 1, областная психиатрическая больница, а также нейрохирургическое отделение городской клинической больницы № 40 в Екатеринбурге.

Добавим, по данным мониторинга полпредства в УрФО, на 24 июля в Свердловской области было занято 76,7% ковидных коек (5 253 из 6847), на 29 июля – 67,7% (заняты 4 634 из 6 847).

Отметим, что в ближайшее время к списку из этих трех больниц могут добавиться и другие медучреждения, для которых лечение инфекционных больных не является профильным. Приказ минздрава Свердловской области ожидается на днях.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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