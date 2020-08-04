В саду Вайнера на рояле сыграют Мацуев и Березовский

В саду Вайнера в Екатеринбурге на следующей неделе пройдет фестиваль фортепианной музыки Green Royal Fest. С понедельника, 10 августа, по пятницу под открытым небом пройдут пять концертов. В афише – выступления пианистов Ивана Бессонова, Андрея Коробейникова, Андрея Гугнина, Даниила Крамера, Бориса Березовского и Дениса Мацуева.

Концерты будут начинаться каждый день в 19:30. Цены на билеты – от 200 рублей. Их можно купить на сайте Свердловской филармонии, которая и организовала фестиваль.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.08.20

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