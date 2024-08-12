Мацуев, Крамер, Бессонов – в саду Вайнера возобновляется фортепианный фестиваль

В Екатеринбурге с 13 по 17 августа пройдет фестиваль фортепианного искусства Green Royal Fest. На сцену в саду Вайнера выйдут выдающиеся музыканты Денис Мацуев, Даниил Крамер, Иван Бессонов, Сергей Давыдченко и другие признанные мэтры.

Череда концертов будет проходить в формате open air, а организаторы ждут 5,5 тысячи слушателей. Как отметила на пресс-конференции руководитель департамента творческого планирования Свердловской филармонии Юлия Цвиль, на фестивале екатеринбуржцы услышат классику: Рахманинова, Моцарта, Чайковского.

Green Royal Fest откроет Иван Бессонов, который исполнит концерт № 23 Моцарта и концерт № 3 Рахманинова. Во второй день выступят лауреаты конкурса Чайковского Сергей Давыдченко, Валентин Малинин и Станислав Корчагин. «Они будут по очереди играть Рахманинова, сменяя друг друга. Затем выступят с сольной программой. В заключение музыканты сыграют на двух роялях в шесть рук», – поделилась Юлия Цвиль. Первый концерт Чайковского и «Рапсодия на тему Паганини» Рахманинова прозвучат на третий день фестиваля в исполнении Сергея Давыдченко. В пятницу, 16 августа, с джазовой программой выступит Даниил Крамер, а вместе с ним и джазовая певица Мари Карне. Завершит фестиваль музыкой Бетховена и Рахманинова пианист Денис Мацуев 17 августа в День города. Фортепианные солисты Бессонов, Крамер и Мацуев будут выступать вместе с уральским академическим филармоническим оркестром.

Также спикер отметила, что фестиваль открывает новый сезон фортепианной музыки: «Кроме того, что мы поддерживаем и создаем новые традиции, у Green Royal Fest есть своя идеология, потому что наш следующий концертный сезон посвящен роялю. Этот фестиваль – яркая и помпезная увертюра к следующему сезону 2024/2025». Осенью екатеринбуржцев будут радовать фестивалем фортепианных дуэтов, который пройдет с 19 по 22 октября. На нем выступят Борис Березовский и Александр Гиндин, Людмила Берлинская и Артур Ансель, Елена Эндеберя и Владислав Чепинога, Даниил Крамер и Валерий Гроховский. Закроет фестиваль мировая премьера современного композитора Ольги Викторовой, которая была написана специально для фестиваля.

Напомним, Green Royal Fest впервые прошел в уральской столице в 2020 году. Под открытым небом прозвучали 5 концертов, где выступали Денис Мацуев, Иван Бессонов, Даниил Крамер, а также Андрей Коробейников, Андрей Гугнин, Борис Березовский.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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