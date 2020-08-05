В Екатеринбурге после карантина открывается ИКЕА

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня открылся магазин ИКЕА, который не работал с конца марта из-за режима ограничений, связанного с коронавирусом. «Обратите внимание: вход в магазин разрешен только в масках», – предупредили покупателей, уточнив, что в магазине одновременно сможет находиться только ограниченное количество человек.

При этом онлайн-заказы с доставкой в Екатеринбург, города Свердловской области и пункты самовывоза принимать не будут до 10 августа.

Напомним, в Свердловской области торговым центрам разрешили работать с 1 августа.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.08.20

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