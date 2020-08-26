После выхода с карантина IKEA массово срывает доставку

Жители Екатеринбурга жалуются на серьезные сбои в работе магазина IKEA – люди не могут ни дождаться уже оплаченных товаров, ни дозвониться до операторов кол-центра, чтобы разобраться в проблеме.

«Екатеринбург. Мы очень разочарованы. Вчера мы ждали доставку до часу ночи. Даже никто не позвонил. Сегодня через сайт мы написали жалобу, ноль реакции», – сообщила сегодня на фейсбуке екатеринбурженка Анна Балтина.

Об аналогичной проблеме более подробно «Новому Дню» рассказал житель города Алексей Остапов, который заключил договор на доставку шкафа, мебель должны были привезти 23 августа. «Еще на стадии покупки я просил подобрать только имеющееся в наличии, говорил, что нужно максимально быстро забрать. Купил в субботу, доставку назначили на воскресенье, днем. Шкаф не приехал, мне никто не позвонил. Минут 40 я дозванивался до кол-центра, там сказали, что у них проблема с транспортной компанией: «Мы передали, у них почему-то не получается». Договорились на понедельник, до полуночи. Не спал, ждал, не дождался, звонка снова не было. Потерял за дозвоном почти час. Сегодня третья попытка, не верю, что привезут. В качестве компенсации мне вернули деньги за доставку, но чтобы их получить, я должен съездить в «Икею», потратиться на бензин и снова потерять время», – описал Алексей.

В соцсетях на страницах магазина – десятки аналогичных сообщений. Люди делают покупку, оформляют доставку, о проблемах их никто не предупреждает, а потом начинается ожидание. Никому операторы не перезванивают, ожидание ответа через соцсети затягивается до суток. И судя по постам, проблема касается не только Екатеринбурга – жалобы поступают и из Москвы, причем жителям столицы также говорят, что виновата некая транспортная компания. Есть также проблемы и со сроками сборки, их тоже срывают.

«Новый День» обратился в пресс-службу «Икеи» за разъяснениями, к моменту выхода публикации комментарий не поступил.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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