В первый день работы ИКЕИ на входе образовались часовые очереди (ФОТО)

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня возобновил работу магазин ИКЕА, который не работал с конца марта, а в последние недели приостановил и выдачу онлайн-заказов. И если утром на входе народу почти не было, то к обеду образовались очереди.

Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбурге с сегодняшнего дня открылся магазин ИКЕА, который не работал с конца марта из-за режима ограничений, связанного с коронавирусом. Жители города уже давно спрашивали, когда магазин откроется, тем более, что в последнее время была приостановлена даже выдача онлайн-заказов, доставка тоже не осуществлялась. Поэтому предсказуемо – сегодня в ИКЕЮ выстроились огромные очереди. Точно такие же, какие были в первые дни работы магазинов в Санкт-Петербурге и Москве.

Как рассказали «Новому Дню» покупатели, в 10 часов утра очередей еще не было. Покупателей запускали и через парковку, и через главный вход – в ТРЦ «Мега». Продавцы даже устроили флешмоб для первых посетителей: встречали их с флажками и музыкой. Но после обеда наплыв покупателей увеличился в разы.

Вход в ТРЦ «Мега» закрыли, чтобы люди не толпились в ограниченном пространстве. Сейчас в магазин запускают только со стороны парковки, поскольку она находится на свежем воздухе. Очередь, по словам очевидцев, растянулась на десятки метров. Люди стоят минимум час.

«В магазине народу сейчас тоже много. Такое ощущение, что люди скупают абсолютно все! У всех – полные тележки. Ассортимент в некоторых отделах уже к 2 часам дня был скудным, может потом выложат новый товар, – рассказала покупательница Юлия. – Некоторые отделы были закрыты, например, отдел уценки».

Напомним, с 1 августа в Свердловской области разрешили работать торговым центрам. Все они были закрыты 4 месяца из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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